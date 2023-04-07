Макрон та Сі Цзіньпін зробили заяви щодо України та ядерної зброї — раніше спливли важливі деталі

Китай засуджує передачу ядерки Білорусі, але намагається схилити Францію до того, щоб разом протистояти США

Під час зустрічі в Китаї Еммануель Макрон та Сі Цзіньпін обговорили ймовірну передачу ядерної зброї росією Білорусі. Лідери двох країн опублікували спільну заяву, в якій засудили ядерну ескалацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на відповідний документ. Президенти Китаю та Франції закликали до відновлення миру в Україні.

У заяві Макрона та Сі наголошується, що вони, як постійні представники Ради безпеки ООН, виступають за те, що суперечки та розбіжності мають вирішуватися "мирним шляхом через діалог і консультації". Дві країни домовилися посилити спільні дії щодо координації та співпраці "збереження авторитету та ефективності режиму контролю над озброєннями та нерозповсюдження, а також для руху вперед міжнародного процесу контролю над озброєннями".

"Обидві сторони підтримують всі зусилля, спрямовані на відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей та принципів Статуту ООН", — зазначається у заяві.

Також у документі критикуються атаки на атомні електростанції та інші об’єкти ядерної енергетики. Примітно, що у цьому контексті Україна не згадується. Але Сі Цзіньпін дав ясно зрозуміти, що так звану "українську кризу" Китай ніколи не розглядатиме з погляду особистих інтересів. Лідер Піднебесної запропонував, щоб Франція внесла свій мирний план урегулювання війни в Україні, а Китай його неодмінно підтримає.

Також, як повідомляє Reuters, Сі Цзіньпін намагався схилити Еммануеля Макрона до того, щоб "протистояти США". Китай розглядає Францію як одного з ймовірних європейських союзників у цьому питанні. На це, зокрема, вказує зменшена увага до Урсули Фон дер Ляйєн, яка прибула разом із головою Франції до Китаю. Її також не запросили на низку заходів, які відбулися між президентами Франції та Китаю.

"В основі всіх наступальних дій Китаю у зовнішній політиці лежать американо-китайські відносини… тому вони намагатимуться працювати з будь-якою країною, особливо із середніми чи великими державами, такими як Франція, щоб протистояти США", — прокоментував зустріч професор китаєзнавства та зовнішньої політики Денверського університету Чжао Суйшен.

За словами аналітика Rhodium Group Ноя Баркіна, Китай украй не хоче, щоб Європа та Америка зблизилися. До речі, сьогодні, 7 квітня, лідер Китаю влаштував Макрону надзвичайно щедрий неофіційний прийом. Таких почестей удостоїться далеко не всі іноземні гості, що лише наголошує на намірі Китаю схилити Францію до протидії США.

"У цьому сенсі Макрон, мабуть, найважливіший партнер Пекіна в Європі", — сказав Баркін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент Китаю зробив заяву про війну в Україні після зустрічі з Еммануелем Макроном. Він висловив сподівання, що мирні переговори між двома країнами відновляться якнайшвидше.