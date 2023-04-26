Чому Україна ще не в НАТО: Кулеба дав чітку відповідь

Міністр навів приклад Фінляндії

У НАТО зараз немає політичної волі, щоб ухвалити рішення про ухвалення України до свого складу.

Як розповів у коментарі CNN глава МЗС Дмитро Кулеба, приклад Фінляндії показує, що речі, які здавалися неможливими ще рік тому, зараз втілюються у реальність.

"Тому все можливо, коли є політична воля, все інше другорядне. Але зараз я хочу сказати як факт, що політичної волі в Альянсі не вистачає", — сказав він.

За словами Кулеби, вступ України до Альянсу не зупинить війну, але дозволить уникнути нових конфліктів у євроатлантичному регіоні у майбутньому. Він зазначив, що будь-яка інша форма співробітництва не може виключити ймовірності того, що росія захоче найближчим часом розпочати війну повторно.

"Саме тому стратегічно розумно виключити подібний ризик. Якою б не була ціна збереження миру, ціна відновлення світу завжди вища", — наголосив міністр.

Глава МЗС також нагадав, що Україна вже чула багато виправдань щодо того, чому вона не повинна бути в НАТО, але історія показала, що всі вони не мають сенсу.

Як повідомлялося раніше, під час візиту до Києва генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України – у сім’ї НАТО. До речі, ця заява спантеличила угорського прем’єра Віктора Орбана.