Почему Украина еще не в НАТО: Кулеба дал четкий ответ

Министр привел пример Финляндии

В НАТО сейчас нет политической воли, чтобы принять решение о принятии Украины в свой состав.

Как рассказал в комментарии CNN глава МИД Дмитрий Кулеба, пример Финляндии показывает, что вещи, которые казались невозможными еще год назад, сейчас воплощаются в реальность.

"Поэтому все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Но сейчас я хочу сказать как факт, что политической воли в Альянсе не хватает", — сказал он.

По словам Кулебы, вступление Украины в Альянс не остановит войну, но позволит избежать новых конфликтов в евроантлантическом регионе в будущем. Он отметил, что любая другая форма сотрудничества не может исключить вероятности того, что россия захочет в ближайшем будущем начать войну повторно.

"Именно поэтому стратегически разумно исключить подобный риск. Какой бы ни была цена сохранения мира, цена восстановления мира всегда выше", — подчеркнул министр.

Глава МИД также напомнил, что Украина уже слышала много оправданий относительно того, почему она не должна быть в НАТО, но история показала, что все они лишены смысла.

Как сообщалось ранее, во время визита в Киев генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины — в семье НАТО. К слову, это заявление озадачило венгерского премьера Виктора Орбана.