Російські дипломати, приховуючи, що їхня армія теж користується аналогічними боєприпасами, вже називають зброю "токсичною"

Молодший міністр ЗС Великої Британії Джеймс Гіппі підтвердив – попри численні російські істерики танкові снаряди зі збідненим ураном були передані Україні. Йдеться про боєприпаси для танків Challenger 2, які поповнили список "тисяч снарядів", котрі ЗСУ отримали на свій баланс.

Відповідь Гіппі опублікована на офіційному сайті із запитанням до британського Міноборони. Цілком прогнозовано, що подібна інформація отримала широкий резонанс серед російських політиків, тож вони вже розпочали у мережі справжню істерику.

Джеймс Гіппі підкреслив, що з міркувань оперативної безпеки кількість переданих боєприпасів зі збідненим ураном, а також число тих, які вже були використані на полі бою, озвучуватися не будуть. Однак факт передачі снарядів офіційно підтверджений.

На це майже одразу відреагували представники посольства рф у Лондоні, які звинуватили британців у підтримці "київського режиму".

"Коментарі Джеймса Гіппі є похмурим свідченням безжалісної політики англосаксів щодо тотальної ескалації "проксі-конфлікту", який вони самі розв'язали в Україні", — пишуть російські "дипломати".

При цьому, звісно ж, вони чомусь не згадують, що саме завдяки розпорядженню російського диктатора володимира путіна в Україні 24 лютого 2023 року розпочалася повномасштабна війна. Замість свого президента росіяни чомусь вирішили звинуватити у цьому якихось примарних "англосаксів".

Представники посольства рф намагаються переконати весь світ, що поставки подібної зброї в Україну — черговий крок до "перетворення України на радіоактивне звалище".

"Ми закликаємо британську владу не плекати ілюзорних надій на те, що їй вдасться обійтися без зла, притягнувши збройні сили України до відповідальності за токсичні боєприпаси, які зараз є в їхньому розпорядженні. Лондону не вдасться перекласти провину за їхні злочини на своїх київських партнерів", — йдеться у дописі російської сторони.

Подібна реакція посольства не залишилася непоміченою іншими користувачами мережі. Досить швидко росіянам нагадали, що їхні військові теж користуються снарядами зі збідненим ураном, а також нагадали — від застосування такої зброї окупантів може врятувати швидка релокація на батьківщину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до загальної російської істерики з приводу снарядів зі збідненим ураном свого часу приєдналися очільник Чечні рамзан кадиров та невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко.

В США ж на попередні реакції росіян швидко знайшли оптимальну відповідь — запропонували забратися зі своїми танками із України, аби вберегти їх від "радіації".