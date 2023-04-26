ПАР поставила підніжку путіну: країна змінила рішення щодо виходу зі складу МКС

Країна і надалі визнає юрисдикцію МКС

Південно-Африканська Республіка спростувала заяву щодо виходу з договору про Міжнародний кримінальний суд (МКС), про що напередодні повідомив президент країни Сиріл Рамафоса.

Про це у середу, 26 квітня, пише The Guardian, посилаючись на адміністрацію очільника держави. В канцелярії зазначили, що плутанина нібито виникла через "помилку у заяві правлячої партії, яку підхопив і президент". Однак ПАР і надалі визнаватиме юрисдикцію МКС.

"ПАР не має наміру виходити із договору про Міжнародний кримінальний суд", — проінформували в адміністрації президента країни.

Нагадаємо, що днем раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса виступив із заявою, що планує розглянути рішення правлячої партії "Африканський національний конгрес" про вихід держави зі складу Міжнародного кримінального суду, після того, як він оголосив російського диктатора володимира путіна в міжнародний розшук.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що після рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордер на арешт очільника країни-агресорки, володимира путіна тепер мають право затримати 123 країни, які є членами МКС.