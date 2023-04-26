ЮАР поставила подножку путину: страна изменила решение о выходе из состава МУС

Страна и дальше будет признавать юрисдикцию МКС

Южно-Африканская Республика опровергла заявление о выходе из договора о Международном уголовном суде (МУС), о чем накануне сообщил президент страны Сирил Рамафоса.

Об этом в среду, 26 апреля, пишет The Guardian, ссылаясь на администрацию главы государства. В канцелярии отметили, что путаница якобы возникла из-за "ошибки в заявлении правящей партии, которую подхватил и президент". Однако ЮАР и дальше будет признавать юрисдикцию МКС.

"ЮАР не намерена выходить из договора о Международном уголовном суде", — проинформировали в администрации президента страны.

Напомним, что днем ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил с заявлением, что планирует рассмотреть вопрос о решении правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) о выходе государства из состава Международного уголовного суда после того, как он объявил российского диктатора владимира путина в международный розыск.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что после решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест главы страны-агрессора, владимира путина теперь имеют право задержать 123 страны, которые являются членами МКС.