Щоб путін зміг приїхати? Одна з країн виходить із Міжнародного кримінального суду

Поки що в ПАР не ухвалили рішення про те, чи буде заарештовано главу кремля, якщо той приїде до країни

Південноафриканська республіка (ПАР) має намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС) після того, як він оголосив російського диктатора володимира путіна в міжнародний розшук.

Як повідомляє Aljazeera, президент країни Сиріл Рамафоса каже, що таке рішення ухвалила керівна партія ПАР "Африканський національний конгрес" (АНК).

За його словами, АНК прийняв це рішення, оскільки вважає "несправедливим" ставлення суду до деяких країн.

"Ми хотіли б, щоб це питання про несправедливе звернення було належним чином обговорено, але тим часом керівна партія ще раз вирішила, що має бути вихід", — сказав він.

Варто зазначити, що цього року ПАР приймає саміт БРІКС, членом якого є росія. Очікується, що путін теж буде на ньому присутній.

При цьому він зазначив, що питання про арешт російського диктатора, якщо він все ж таки відвідає ПАР, поки перебуває "на розгляді".

Видання зазначає, що ПАР вже намагалася вийти з МКС у 2016 році на тлі візиту президента Судану Омара аль-Башира, якому теж було видано ордер на арешт через підозри у скоєнні воєнних злочинів. Пізніше рішення було визнано неконституційним та ПАР залишилася членом МКС.

Як повідомлялося раніше, МКС видав ордер на арешт путіна у березні поточного року. Диктатора звинувачують у причетності до викрадення українських дітей з окупованих територій.

Нагадаємо, що після рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордер на арешт путіна, його можуть і повинні затримати на території 123 країн, які є членами МКС.