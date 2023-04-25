Чтобы путин смог приехать? Одна из стран выходит из Международного уголовного суда

Пока в ЮАР не приняли решение о том, будет ли арестован глава кремля, если приедет в страну

Южноафриканская республика (ЮАР) намерена выйти из Международного уголовного суда (МУС) после того, как он объявил российского диктатора владимира путина в международный розыск.

Как сообщает Aljazeera, президент страны Сирил Рамафоса говорит, что такое решение приняла правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК).

По его словам, АНК принял это решение так как считает "несправедливым" отношение суда к некоторым странам.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос о несправедливом обращении был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия еще раз решила, что должен быть выход", — сказал он.

Стоит отметить, что в этом году ЮАР принимает саммит БРИКС, членом которой является россия. Ожидается, что путин тоже будет на нем присутствовать.

При этом он отметил, что вопрос об аресте российского диктатора, если он все же посетит ЮАР, пока находится "на рассмотрении".

Издание отмечает, что ЮАР уже пыталась выйти из МУС в 2016 году на фоне визита президента Судана Омара аль-Башира, которому тоже был выдан ордер на арест из-за подозрений в совершении военных преступлений. Позже решение было признано неконституционным и ЮАР осталась членом МУС.

Как сообщалось ранее, МУС выдал ордер на арест путина в марте текущего года. Диктатора обвиняют в причастности к похищению украинских детей из оккупированных территорий.

Напомним, что после решения Международного уголовного суда по выдаче ордер на арест путина, его могут и должны задержать на территории 123 стран, являющихся членами МУС.