ЗСУ могли просунутися під Кремінною, знищується логістика ворога: актуальні карти боїв

Окупанти почали зводити укріплення поблизу Сєвєродонецька

За минулу добу українським військовим вдалося покращити власні позиції на окремих ділянках фронту на сході країни. Зокрема, йдеться про Кремінський напрямок. Також попри регулярні обстріли лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, за останні кілька діб тут не фіксувалося просування ворога уперед, що є вельми позитивними новинами.

Більше деталей розповіли аналітики Інституту вивчення війни у свіжому аналізі карт бойових дій в Україні. Додамо, що ЗСУ продовжують успішно руйнувати російську логістику в тилу на Луганщині. Продовжуються запеклі бої і на Бахмутському напрямку, також звуки вибухів не стихають під Авдіївкою та Донецьком.

Схід України

Як уже згадувалося, деякі підрозділи ЗСУ мають успіхи на південному напрямку від Кремінної. Зокрема, вдалося відбити позиції під Верхньокам'янським та Білогорівкою. Росіяни зазнали невдачі, намагаючись просунутися під Невським і Макіївкою. Також проблеми у загарбників є на Лиманському напрямку. Поблизу Сєвєродонецька та інших великих міст Луганської області російські війська почали зводити оборонні споруди.

Карти боїв на сході України 25.04.2023

Також росіяни починають нести логістичні втрати. Зокрема, мова йде про пожежу на одній із нафтобаз (поблизу Ровеньок на Луганщині), яку окупантам днями довелося гасити начебто після атаки українського дрону. Палало декілька годин, загоряння вдалося локалізувати лише під ранок.

Бахмут продовжує бути однією із найгарячіших точок фронту. Росіяни атакували околиці та окремі райони міста, але за кілька останніх діб жодних успіхів не мали. Натомість ЗСУ змогли відбити кілька атак — поблизу Новомаркового, Григорівки, Богданівки, Хромового та Іванівського. Українські захисники продовжують бої, аби відкинути ворога від важливої дороги Хромове-Часів Яр.

Карта боїв за Бахмут 25.04.2023

Тривають також бої на лінії Авдіївка-Донецьк. Українським військовим вдалося відбитися від загарбників поблизу Новокалинового, Степового, Мар'їнки, Новомихайлівки та Первомайського. Не виключено, що часткові успіхи на цьому відрізку фронту мали й росіяни — під Водяним, Красногорівкою і Новобахмутівкою.

На заході Донеччини наземних атак з боку росіян за останні дві доби не спостерігалося. Але Вугледар продовжує перебувати під авіаційними ударами ворога, що не виключає підготовку армії рф до ймовірного нового наступу на цьому напрямку.

Карта боїв на Донбасі 25.04.2023

Південь України

Вчорашні нічні вибухи у Севастополі наробили немало галасу серед росіян. Українська сторона не підтверджує своєї причетності, однак окупанти стверджують, що саме дрон ЗСУ атакував базу Чорноморського флоту. Цікаво, що загарбники переконують: їхні сили ППО успішно відбили всі атаки (тут дані різняться — дві або три), але є фотофіксація, котра підтверджує наявність серйозних вибухів та густого чорного диму на місцях атаки.

Тим часом українці продовжують давити артою російські підрозділи на лівобережній Херсонщині. За даними очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, ЗСУ мають на цьому відрізку фронту певні успіхи, однак роботи ще багато. Спеціалісти Інституту вивчення війни поки не вважають, що українським захисникам вдалося повністю створити плацдарм через річку Дніпро, але намагання тривають.

Карта боїв на півдні України 25.04.2023

У Запорізькій області окупанти продовжують зміцнювати свою оборону — зводять укріплення, мінують позиції на Новопавлівському та Оріхівському напрямках тощо. Продовжуються регулярні обстріли з боку ворога на захід від Гуляйполя, дістається також і населеним пунктам Херсонщини.

Карта боїв у Запорізькій області 25.04.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що США можуть побоюватися невдачі щодо українського контрнаступу. Детальніше про це повідомило видання Politico із посиланням на власні джерела.

Також ми писали про досить безглузде звинувачення, висунуте росіянами до України після вибухів у окупованому Севастополі.