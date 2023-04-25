Є значні результати: у ЗСУ розповіли про успіхи на лівобережній Херсонщині

ЗСУ потребують тиші, щоб досягти успіхів на Херсонщині

ЗСУ продовжують зачистку смуги в Херсонській області на лівому березі Дніпра і мають позитивні результати, однак для того, щоб досягти більшого, їм необхідна інформаційна тиша.

Про це розповіла речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі єдиного марафону українських новин.

За її словами, за останні три доби ЗСУ досягли значних результатів на цьому напрямі та знищили від 13 до 22 одиниць бойової техніки.

"Нам вдається потрапляти та знищувати артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони противника. Тобто наша робота із зачистки тієї самої смуги, передової смуги лівого берега, дуже потужна. Але працюємо ми поки що лише в контрбатарейному режимі", — сказала Гуменюк.

При цьому вона додала, що ЗСУ обов’язково зроблять хороші новини, якщо українці продовжать вірити в них і дадуть попрацювати в тиші.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики повідомили 21 квітня, що бійці ЗСУ могли висадитися на лівому березі Дніпра. Після цього Гуменюк повідомила, що перетин такої широкої річки, як Дніпро, є складним завданням і закликала зберігати мовчання, щоб зберегти життя українським бійцям.