США попередили Україну: у Байдена побоюються невдачі ЗСУ у контрнаступі - Politico

У США є думки, що якщо Київ відкоригує свої цілі у війні, то "скромнішу мету, можливо, буде легше піднести як перемогу"

Поки Україна готується до майбутнього контрнаступу в США тихо готуються до наслідків, які можуть настати, якщо воно не вдасться або принесе замало плодів.

Про це пише Politico.

У матеріалі зазначається, що публічно команда президента Джо Байдена запропонувала непохитну підтримку Україні, пообіцявши надати їй зброю та економічну допомогу "стільки, скільки буде потрібно". Але якщо сезон бойових дій, що насувається, принесе обмежені плоди, представники адміністрації висловили в приватному порядку, що вони бояться зіткнутися з "двоголовим монстром яструбиного і голубиного кінця спектру".

"Одна сторона скаже, що успіхи України спрацювали б, якби адміністрація надала Києву все, що вона просила, а саме ракети більшої дальності, винищувачі та додаткові засоби ППО. Інша сторона, побоюються представники адміністрації, стверджуватиме, що недоліки України доводять, що вона не може повністю витіснити росію зі своєї території", — пишуть журналісти.

І хоча чиновники з адміністрації президента США наголошують, що роблять усе можливе, щоб весняний наступ увінчався успіхом, за словами деяких джерел, офіційні особи скептично ставляться до деяких "надто амбітних цілей". Зокрема йдеться про можливість України перерізати сухопутний коридор до Криму.

"У Пентагоні все ще є надія, що після настання ЗСУ Україна зможе заважати російським шляхам постачання на півострів, навіть якщо повна перемога над нещодавно посиленими російськими військами на півдні виявиться надто складною", — пише видання.

Крім того, контрнаступ, який не виправдає очікувань, також змусить союзників у закордонних столицях поставити питання, скільки ще вони можуть заощадити, якщо перемога Києва здаватиметься все більш і більш віддаленою.

"Європейська громадська підтримка може з часом послабшати, оскільки європейські енергетичні та економічні витрати залишаються високими", — сказала Клементіна Старлінг, директор та науковий співробітник аналітичного центру Атлантичної ради у Вашингтоні.

У США є думки, що якщо Київ відкоригує свої цілі у війні, то "скромнішу мету, можливо, буде легше піднести як перемогу".

Журналісти наголошують, що "за чотирнадцять місяців війни українці зазнали приголомшливі втрати — близько 100 000 людей убитими, а багато їх кращих солдатів або відійшли на другий план, або були виснажені. Війська також витратили історичну кількість боєприпасів і озброєнь, і навіть колосальні Офіційні особи США також проінформували Україну про небезпеку надмірного розширення її амбіцій і надмірного розпилення її військ — те ж саме попередив Байден тодішньому президенту Афганістану Ашрафу Гані, коли таліби пронеслися по країні під час 2. Але шанси на те, що Україна відступить від своїх найвищих устремлінь, м’яко кажучи, є малоймовірною".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Захід готується до реакції путіна на контрнаступ ЗСУ.

Також ми повідомляли, що Буданов розповів, як у Росії готуються до втрати Криму.