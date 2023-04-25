Атака безпілотників на Севастополь: росія видала безглузде звинувачення у бік України

Країна-агресор заявляє, що Україна нібито поставила під загрозу чергове продовження "зернової угоди"

Міністерство оборони росії звинувачує Україну у порушенні "зернової угоди". Там заявляють, що нібито атаку безпілотників на російський флот у тимчасово окупованому Севастополі було здійснено з використанням "зернового коридору".

Так, у відомстві кажуть, що 23 березня та 24 квітня цього року Україна нібито здійснила повторні атаки пункту базування Чорноморського флоту у місті Севастополь та цивільної інфраструктури Криму безекіпажними катерами, використавши гуманітарні коридори. Відповідний пост було опубліковано в Telegram-каналі Міноборони рф.

"Проведений аналіз маршруту руху українських безекіпажних катерів показав, що всі вони були запущені з акваторії порту Одеса, визначеної для реалізації "чорноморської ініціативи". Їхнє розгортання було здійснено в районі гуманітарного коридору, також задіяного для вивезення сільськогосподарської продукції з портів України", — заявляють в росії.

Керівництво окупаційної армії вважає, що таким чином Україна нібито "поставила під загрозу чергове продовження "зернової угоди" після 18 травня цього року".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти заявили про успішне відображення "атаки дронів ЗСУ" на бухту в Севастополі, але попалися на зухвалій брехні.