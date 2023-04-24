Скандал із послом Китаю та "російським Кримом" набирає обертів: що кажуть на Заході і як відповів Пекін

У Пекіні висловили свою позицію

Посол Китаю у Франції Лу Шайє потрапив у скандал після своїх висловлювань на телебаченні про те, що колишні країни СРСР нібито не мають статусу в міжнародному праві.

Таку заяву дипломат зробив інтерв’ю французькому каналу LCI. Багато країн були вкрай здивовані такими заявами і зажадали відповіді від Пекіна.

"У міжнародному праві країни колишнього Радянського Союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни", — сказав Лу Шайє.

Скандал навколо посла підігріли і його слова про те, що питання територіальної приналежності окупованого росією Криму "залежить від того, як сприймати проблему" та півострів "спочатку належав росії".

"Це залежить від того, як ви сприймаєте цю проблему. Є історія. Крим спочатку був російським, чи не так? Саме Хрущов віддав Україні Крим за часів СРСР", — наголосив посол.

Париж своєю чергою зажадав пояснень від Китаю за слова свого дипломата, а також заявив про "повну солідарність" з усіма країнами, що постраждали від радянської влади. Про це речник МЗС Франції заявив агентству Reuters.

"Щодо України зокрема. Вона була міжнародно визнана в межах, включаючи Крим, у 1991 році всією міжнародною спільнотою, включаючи Китай", — сказав він.

Занепокоєння щодо слів китайського посла висловила також і Прага. Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський на своїй сторінці у Twitter зазначив, що своїми висловлюваннями посол поставив під сумнів суверенітет низки держав від країн Балтії до Центральної Азії. Чехія також чекає від Пекіна офіційного коментаря з цього приводу.

"Посол проявив або шокуючу некомпетентність, або вкрай небезпечну позицію, що суперечить принципам міжнародного права. Очікую, що його вище керівництво дистанціюється від цих неприйнятних заяв", — заявив Липавський.

Керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Борель також відреагував на слова посла Китаю у Франції.

"Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу 1991 року. ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю", — наголосив він.

Відповідь Китаю

Сьогодні, 24 квітня, під час брифінгу офіційний представник МЗС КНР Мао Нін заявила, що позиція Китаю щодо Криму залишається незмінною. Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Позиція Китаю з відповідного питання не змінилася. Щодо територіального суверенітету, позиція Китаю завжди була чіткою. Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН", — сказала Мао Нін.

Також вона наголосила, що Китай поважає суверенітет усіх країн, що входили до складу СРСР.

"Після розпаду СРСР Китай був однією з перших країн, котра встановила дипломатичні відносини з відповідними країнами. З моменту встановлення дипломатичних відносин Китай завжди дотримувався принципу взаємної поваги та рівного поводження та розвивав двосторонні відносини дружби та співробітництва. Китай поважає суверенний статус республік, що утворилися після розпаду Радянського Союзу", — зазначила Мао Нін.

Що пишуть закордонні ЗМІ про скандал

"Ця заява підриває принцип представленого в лютому китайського плану мирного врегулювання в Україні, який полягає в підтримці "суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх країн… великих і малих", — пише американська газета Wall Street Journal.

Щоденна газета у Великій Британії The Guardian написала таке про ситуацію з послом Китаю у Франції: "Висловлювання Лю Шайє призведуть до появи нових запитань про довіру французького президента Макрона до Китаю, який виступає посередником між росією та Україною".

Американське видання Politico своєю чергою пише наступне: "Скандал навколо слів китайського посла відбувся перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, на якій серед іншого заплановано обговорення відносин європейських держав з Пекіном".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ГУР МО Кирило Буданов висловив свою думку щодо того, чи Китай поставлятиме росії зброю.