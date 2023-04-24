Чи постачатиме Китай озброєння для росії: Буданов дав чітку відповідь

Буданов розповів, чи Китай допомагатиме росії у війні

Китай точно не підтримуватиме росію у війні проти України і не передасть окупантам жодного патрона. Позиція Пекіна у цьому питанні не зміниться найближчим часом.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив голова ГУР МО Кирило Буданов.

За його словами, станом на сьогодні китайська сторона ніяк не допомагала агресору.

"Станом зараз Китай не передав жодного набою російській федерації", — сказав він.

Буданов упевнений, що росії не варто розраховувати на підтримку з боку Китаю у військовому плані навіть у найближчому майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав, що у Франції запропонували Китаю стати посередником у переговорах між Україною та росією. З такою ідеєю виступив французький лідер Еммануель Макрон.

Також ми повідомляли про те, як на чутки про можливу передачу озброєння російським окупантам відреагували у Китаї. Там заявили, що не збираються займати одну зі сторін війни і спростували чутки про можливе постачання озброєння росіянам.