Макрон хоче "помирити" Україну та росію: що він планує запропонувати Китаю

У французького лідера з’явився свій "план"

Президент Франції Еммануель Макрон готовий звернутися до Китаю та подати план, який допоможе привести до переговорів України та росії. А сам французький лідер раніше заявляв, що готовий стати ключовим перемовником.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на інформацію людей знайомих із планом французького лідера. Згідно з цим планом, переговори мають розпочатися влітку поточного року. У ньому обумовлюються довгострокові гарантії безпеки Києву.

Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонні працювати з головним дипломатом Китаю Ваном І. Вони мають створити структуру, що може бути використана як основа для майбутніх переговорів між Україною та росією.

Плани Бонна переговорити із Ваном підтвердили в офісі французького президента, але коментувати подробиці відмовилися. Союзників Франції було поінформовано про будь-яку французьку ініціативу.

У матеріалі зазначається, що майбутні переговори залежатимуть від низки умов. У тому числі вплине на це весняний наступ ЗСУ. На думку джерел, успіх на полі бою поставить Київ у позицію сили під час переговорів.

Своєю чергою в МЗС Китаю заявили, що не знає джерело інформації й "перевірити її справжність важко", а тому в міністерстві вирішили утриматися від коментарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Еммануель Макрон вважає, що Китай через свої тісні відносини з росією міг би зіграти "важливу роль" у війні в Україні.