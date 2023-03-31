В Україні прихильників переговорів із росією дедалі менше — результати соцопитування

Відповіді практично однакові у всіх регіонах

Хоча у світі час від часу порушується питання про переговори між Україною та росією, в нашому уряді поки що заявляють, що переговори з країною-агресором неможливі. І в цьому керівництво України підтримують і пересічні громадяни.

Про це свідчать результати нового опитування, яке було проведено у лютому-березні 2023 року соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, згідно з опублікованими даними, якщо у вересні–жовтні 2022 року 17% респондентів вважали, що переговории з росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 64% були не згодні з цим. У лютому-березні 2023р. частка тих, хто так вважає, стала ще меншою (13%), а тих, хто з цим не згоден, зросла до 72%.

Також менше стало згодних із судженням "переговори з росією слід вести лише після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (зменшення з 21% до 18%), і відповідно, побільшало тих, хто з цим не згоден — Було 60% — стало 65%.

Натомість більше стало тих, хто вважає, що "переговори з росією слід вести лише після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (згодні відповідно 57,5% та 61%), не згодні відповідно 22% і 21%.

З тим, що переговори з росією можна розпочинати вже зараз, дещо частіше, ніж жителі інших регіонів, згодні жителі півдня (26%, тоді як в інших регіонах — від 6% до 15%). У Південному регіоні відносна більшість (46%) виступає проти цього (в інших регіонах – абсолютна більшість – від 68 до 85%).

При цьому тих, хто вважає, що "переговори з росією слід вести лише після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік", становлять більшість у всіх регіонах (від 56,5% на Півдні до 65% на Заході) .

Соціологічне опитування проводилося методом face-to-face. Соціологи опитали 2020 респондентів віком від 18 років лише на тих територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський назвав несподівану причину відмови від переговорів із путіним.

Також ми повідомляли, що росію оригінально підштовхують до переговорів.