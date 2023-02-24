росію оригінально підштовхують до переговорів: що НАТО запропонувало Україні

Країни НАТО посиленою підтримкою України натякають на росію, що вона не здобуде перемогу і потрібно відновлювати переговори

Незважаючи на те, що Україна поки що не готова взяти до НАТО, члени Альянсу запропонували підписати договір про зближення. Це розширить доступ до західного озброєння та зобов’язує Україну до виконання певних умов.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на іноземні джерела. За підписання такого договору виступили три країни — Велика Британія, Німеччина та Франція.

Угода не означатиме вступу України до НАТО. Але перед постане Києвом важлива умова — відновити мирні переговори з росією. Вперше таку пропозицію висунув прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, після чого її підтримали колеги з уряду Франції та Німеччини. Повідомляється, що країни сумніваються в тому, що Україна зможе військовим шляхом звільнити свої території, а підтримка Заходу через якийсь час може згаснути, особливо якщо конфлікт зайде у глухий кут.

"Ми постійно повторюємо, що росія не повинна перемогти, але що це означає? Якщо війна продовжуватиметься досить довго з такою інтенсивністю, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що їм вдасться повернути Крим", — сказав співрозмовник із Франції.

Крім того, під час зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем Володимиру Зеленському було зроблено натяк на те, що настав час відновлювати переговори з путіним. Як аргумент було наведено перемир’я, яке закляті вороги Франції та Німеччина уклали після Другої світової війни. Як лідер країни, що воює, Володимир Зеленський врешті-решт буде змушений піти на підписання мирних угод з окупантами — це співрозмовники назвали "ухваленням складних рішень у правлінні політичною державою".

Співрозмовник із Великобританії зазначив, що мета договору — показати росії, що Захід має намір і надалі допомагати Україні. Це має переконати Москву в тому, що вона не досягне своїх загарбницьких цілей. Імовірно, угода буде винесена на розгляд у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

"Саміт НАТО має надати Україні чітку пропозицію, а також дати Зеленському політичну перемогу, яку він зможе представити вдома як стимул для переговорів. Війни росії мають тенденцію то "заморожуватись", то "розморожуватись", і саме тому Україна вимагатиме від нас більше гарантій", — сказав джерело.

Щоб рішення було винесене на загальне обговорення, спочатку країни-члени НАТО мають одноголосно його підтримати. Поки що ця угода обговорювалася лише в кулуарах Альянсу, але Париж, Лондон і Берлін не хочуть бачити Україну як повноправного члена НАТО доти, доки вона офіційно не вступить до Альянсу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна де-факто вже вступила до НАТО. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, країна докладе всіх зусиль, що це сталося і де-юре.