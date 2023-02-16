У США знову заговорили про переговори України з росією

Перемога України означатиме повний крах російської армії та держави

Війна росії в Україні має завершитися за столом переговорів. Жодна з країн не повинна досягти своїх військових цілей.

Таку думку в інтерв’ю "Financial Times" висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. За його словами, вікно дипломатії може виникнути будь-коли.

Марк Міллі переконаний, що росіяни не зможуть досягти своїх цілей, а саме захоплення нових територій України та зміни керівництва військовим шляхом. До того ж, американський генерал упевнений, що росії не вдасться захопити Україну повністю. Але й ЗСУ доведеться важко – вигнати окупантів зі своєї землі буде дуже важко. І якщо це станеться, то означатиме повний крах для російської армії.

Також Марк Міллі вважає, що вікно для дипломатії все ще може відчинитися будь-якої миті.

"До початку весни ще кілька тижнів, але це ковзаюче вікно. Можливості є у будь-який момент часу", — сказав він, зазначивши, що жодна зі сторін конфлікту на сьогоднішній день не готова розглядати переговори.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський доступно пояснив, чому не веде переговорів з володимиром путіним. Український президент упевнений, що росії переговори не потрібні.