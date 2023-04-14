Ні росії, ні Україні: Китай зробив заяву щодо зброї, в мережі вказали на важливий момент

Китай не буде безпосередньо брати участь у війні в Україні

Китай на офіційному рівні заявив, що не має наміру продавати зброю жодній із сторін війни в Україні. Крім того, Пекін має намір жорсткіше регулювати експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

Про це заявив керівник місцевого МЗС Цінь Ган, пише Associated Press.

Про рішення не втручатися у хід війни він заявив під час зустрічі із головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"По експорту військової продукції Китай дотримується розсудливої та відповідальної позиції", — уточнив він.

Водночас, відомий блогер Роман Шрайк звернув увагу на цікавий факт. На його думку, Китай все ж таки збирався постачати зброю росії, але хотів робити це максимально секретно, щоб не порушити імідж "миротворця".

"Але розвідка США перехопила повідомлення російської СЗР про угоду, що готується. І коли офіційні особи США публічно дали зрозуміти, що про такі переговори їм відомо, угода зірвалася", — висловив свою думку Шрайк.