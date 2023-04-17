Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець розповів "Телеграфу", з чим приїхав міністр оборони Китаю до росії

У Москві десантувався міністр оборони Китайської Народної Республіки (КНР) Лі Шанфу. На зустрічі з президентом росії володимиром путіним він заявив про якісь "суттєві досягнення" в рамках військового співробітництва.

Приїзд до росії нового міністра оборони Китаю, призначеного лише у березні, навряд чи випадково стався незабаром після візиту туди лідера КНР Сі Цзіньпіня.

Безумовно, це покликане викликати ще більше роздратування та занепокоєння на Заході. Тим більше, що візит міністра оборони анонсований як триденний (як і у Сі). Щоправда, програму перебування складено беззубо. Окрім зустрічі з путіним у Кремлі, Лі Шанфу зустрічатиметься з... представниками військових коледжів. Ні участь у військових навчаннях, ні відвідування оборонних підприємств не задекларовано. Принаймні у відкритій частині.

Крім того, якщо вже називати речі своїми іменами, Лі Шанфу – завгосп армії. Він тривалий час очолював управління матеріально-технічного забезпечення. Хоч і має звання генерал-лейтенант, але не є бойовим генералом. І його першочергове завдання на посту глави Міноборони – зайнятися переоснащенням Китайської народної визвольної армії. А проблем там вистачає. Найуразливіші частини – авіація та флот. Там потрібні величезні вливання і не рік-два, а десять-двадцять.

Тож візит скоріше декларативний. Росіянам практично нема чого запропонувати китайцям. Немає в країні-агресорі високих технологій. Але є бажання продемонструвати Китаю готовність взяти участь у будь-яких його авантюрах, включаючи гіпотетичний напад на Тайвань.

Про що, до речі, свідчило недавнє приведення в повну боєздатність російського Тихоокеанського флоту.

Дуже старого, що не йде в жодне порівняння з військово-морськими силами тих же США, Японії чи Південної Кореї.