Тихоокеанський флот росії підняли по тривозі: що задумали у шойгу

Флот виконає ракетні пуски

Через день після річниці своєї ганебної морської поразки росіяни підняли по тривозі весь свій Тихоокеанський флот. Його склад приступив до приведення у вищий ступінь боєздатності.

Про це повідомляють російські пропагандисти, з посиланням на міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

За словами міністра країни-агресора, основна мета цих заходів — нарощування здатності вирішувати завдання щодо відбиття агресії ймовірного супротивника. Планується, що флот виконає ракетні пуски для ураження корабельних ударних груп та наземних об’єктів умовного супротивника, також буде задіяна Дальня авіація.

Начальник Генштабу ЗС рф валерій герасимів повідомив, що раптова перевірка буде проводитися в три етапи:

"На першому флот буде приведений у повну бойову готовність, буде перевірено чергові сили ППО та підрозділи авіації. На другому етапі буде забезпечено розгортання сил постійної готовності з пунктів базування до районів бойової підготовки, на третьому - відпрацьовано навчально-бойові завдання", — заявив він.

Також Герасимов доручив взяти на окремий контроль готовність стратегічних підводних човнів до застосування зброї.

Нагадаємо, що масштабні навчання зі своїм Тихоокенським флотом росія проводить регулярно. Так, наприклад, влітку 2022 року, поки Чорноморський флот рф відходив від весняних поразок, росія розгорнула масштабні навчання в Тихому океані.