Тихоокеанский флот россии подняли по тревоге: что задумали у шойгу

Флот выполнит ракетные пуски

Через день после годовщины своего позорного морского поражения россияне подняли по тревоге весь свой Тихоокеанский флот. Его состав приступил к приведению в высшую степень боеготовности.

Об этом сообщают российские пропагандисты, со ссылкой на министра обороны рф сергея шойгу.

По словам министра страны-агрессора, основная цель данных мероприятий — наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Планируется, что флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована Дальняя авиация.

Начальник Генштаба ВС рф валерий герасимов сообщил, что внезапная проверка будет проводится в три этапа:

"На первом флот будет приведен в полную боевую готовность, будут проверены дежурные силы ПВО и подразделения авиации. На втором этапе будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки, на третьем — отработаны учебно-боевые задачи", — заявил он.

Также герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия.

Напомним, что масштабные учения со своим Тихоокенским флотом россия проводит регулярно. Так, например, летом 2022 года, пока Черноморский флот рф отходил от весенних поражений, россия развернула масштабные учения в Тихом океане.