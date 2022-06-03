Попытка напугать? россия развернула масштабные учения в Тихом океане: карта, видео

В море вышли как фрегаты и корабли, так и ракетные суда

Россияне решили очередной раз напомнить об еще не затонувших у себя кораблях, устроив для своего Тихоокеанского флота (ТОФ) масштабные учения. Предположительно, это может быть "намек" для Соединенных Штатов и Японии, рядом с территорией которых сейчас маневрируют российские суда, из-за постоянной поддержки Украины в войне.

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на информацию от росСМИ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В минобороны вражеского государства отчитались, что учения пройдут на территории дальней морской зоны. Конкретных данных о пребывании российских кораблей нет, однако, скорее всего, речь идет об Охотском море, которое имеет непосредственный выход к Тихому океану.

По крайней мере, об этом свидетельствуют карты давности в несколько лет, на которых сами же россияне приблизительно очерчивали сферу своего влияния на различных участках моря.

ТОФ обычно курсирует неподалеку Японии

Участок моря на обычной карте

В нынешних учениях обещают задействовать более 40 боевых кораблей. Также в список вышедших в акваторию моря суден входят и те, которые занимаются обеспечением других. Из крупных суден россияне представили корабль управления "Маршал Крылов", а также фрегат "Маршал Шапошников". Помимо них будут различные малые и большие противолодочные корабли, тральники, корветы и ракетные катера.

Также флот будет подкреплен авиацией — двумя десятками самолетов и вертолетов. Учения хотят провести для того, чтобы натренировать моряков искать подлодки условного противника, организовать работу средств ПВО с моря и т.п.

Тем временем, напомним, Черноморский флот рф тоже начал новые маневры рядом с оккупированным Крымом. Как сообщили наши военные, в Черном море увеличилось количество десантных кораблей — до пяти. Не исключается возможность провокаций.