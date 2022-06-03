Укр

Попытка напугать? россия развернула масштабные учения в Тихом океане: карта, видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Маневры россиян продлятся до 10 июня Новость обновлена 03 июня 2022, 09:25
Маневры россиян продлятся до 10 июня

В море вышли как фрегаты и корабли, так и ракетные суда

Россияне решили очередной раз напомнить об еще не затонувших у себя кораблях, устроив для своего Тихоокеанского флота (ТОФ) масштабные учения. Предположительно, это может быть "намек" для Соединенных Штатов и Японии, рядом с территорией которых сейчас маневрируют российские суда, из-за постоянной поддержки Украины в войне.

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на информацию от росСМИ.

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В минобороны вражеского государства отчитались, что учения пройдут на территории дальней морской зоны. Конкретных данных о пребывании российских кораблей нет, однако, скорее всего, речь идет об Охотском море, которое имеет непосредственный выход к Тихому океану.

По крайней мере, об этом свидетельствуют карты давности в несколько лет, на которых сами же россияне приблизительно очерчивали сферу своего влияния на различных участках моря.

ТОФ обычно курсирует неподалеку Японии
ТОФ обычно курсирует неподалеку Японии
Участок моря на обычной карте
Участок моря на обычной карте

В нынешних учениях обещают задействовать более 40 боевых кораблей. Также в список вышедших в акваторию моря суден входят и те, которые занимаются обеспечением других. Из крупных суден россияне представили корабль управления "Маршал Крылов", а также фрегат "Маршал Шапошников". Помимо них будут различные малые и большие противолодочные корабли, тральники, корветы и ракетные катера.

Также флот будет подкреплен авиацией — двумя десятками самолетов и вертолетов. Учения хотят провести для того, чтобы натренировать моряков искать подлодки условного противника, организовать работу средств ПВО с моря и т.п.

Тем временем, напомним, Черноморский флот рф тоже начал новые маневры рядом с оккупированным Крымом. Как сообщили наши военные, в Черном море увеличилось количество десантных кораблей — до пяти. Не исключается возможность провокаций.

Теги:
#Россия #Учения #Охотское море #Тихий океан #Корабли #Флот РФ