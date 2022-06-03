В поведении россиян в Черном море заметили опасный момент

Контратакующие действия украинцев не слишком по вкусу врагу

В южных областях Украины, по которым проходит военный фронт, за последние сутки ситуация характеризуется как напряженная и динамичная. Россияне активно противостоят продвижению украинцев в Херсонской области, обстреливая в отместку Николаевщину, а также наращивают количество кораблей в акватории Черного моря. Лишь десантных на утро 3 июня насчитывалось пять единиц.

Больше подробностей поступило в свежей сводке от пресс-службы оперативного командования "Юг", передает "Телеграф".

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Как отметили военные, на данный момент в море находится пять больших десантных кораблей и два носителя крылатых ракет. При этом их численность действительно увеличилась всего за сутки — утром 2 июня в море наблюдалось лишь три "ракетных" суда. К вечеру ВСУ уже отчитывались о двух носителях ракет и трех десантных кораблях. Они якобы направлялись к Севастополю, а весь остальной перечень суден противника находился на базах оккупированного Крымского полуострова.

Стоит подчеркнуть, что напряженная ситуация сейчас и на суше. Так, после активных контрнаступательных действий ВСУ россияне принялись подгонять по железной дороге и собирать рядом с Херсоном новые БМП-1. Также была предпринята попытка вернуть себе контроль рядом с населенным пунктом Николаевка, которая с треском провалилась. Дважды были обстреляны позиции украинских защитников, обошлось без жертв. Однако после удара по Нововоронцовке были ранены двое мирных жителей.

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Активно обстреливается и Николаев — в городе было неспокойно на протяжении всего дня. Утром удары наносились из систем залпового огня, позже — "били" из тяжелой ствольной артиллерии. Поврежден жилищный сектор — две многоэтажки и минимум четыре частных дома, также нанесены удары по водо- и газопроводу. В результате обстрелов погибло двое человек, еще двое ранены.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что украинским военнослужащим удалось освободить от оккупантов ряд населенных пунктов в Херсонской области.

При этом наши партнеры в США предупредили россию о серьезных последствиях ее попыток удержать Херсонщину под своим контролем.