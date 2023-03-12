Під санкціями за співпрацю з рф: у Китаї назвали їм'я нового міністра оборони (фото)

Раніше генерал працював у космічній галузі, а також був пов'язаний із армією

В Китаї продовжують формувати уряд після перевиборів Сі Цзіньпіна на третій президентський термін. Нині стало відомо, що Міноборони КНР займе 65-річний Лі Шанфу. Шанфу є генералом, який вже п'ятий рік є під санкціями Штатів — вони були накладені через військову співпрацю з росією.

Про факт призначення Шанфу на посаду повідомляє китайське інформагенство "Сіньхуа". Додамо, що окрім головуючої посади у Міністерстві чиновник також отримав і пост одного із віце-прем'єрів.

Загалом "підсанкційним" новий міністр оборони Китаю знаходиться із 2018 року. Вашингтон запровадив обмеження ще за часів президентства Дональда Трампа — через закупівлю китайським урядом бойових літаків та ракет у росії. Тоді Шанфу обіймав посаду керівника підрозділу з розробки обладнання Міноборони КНР. Прийняті санкції обмежували експортні ліцензії для Китаю, а також проголошували заборону на участь у фінансовій системі Штатів.

Лі Шанфу вже 65 років

Лі Шанфу народився в 1958 році, і є військовим у другому поколінні. Його батько, Лі Шаочжу, свого часу був начальником Південно-Західного командування Залізничного корпусу армії Китаю. Після закінчення оборонного університету Лі Шанфу пішов працювати в Центр запуска супутників Сичан, а у 45-річному віці був призначений директором однойменного космодрома. На цій посаді він пробув понад 10 років, регулярно займаючись космічними запусками. Серед його заслуг — і місія "Чан'є-2", у рамках якої було запущено супутник для зондування поверхні Місяця. Наразі в Китаї сподіваються, що на посаді міністра Шанфу застосує свої знання в космічній галузі, що допоможе розвитку "інформатизації армії в нову епоху".

Нагадаємо, що наразі КНР лишається серйозним політичним гравцем у світовій політиці, тому США намагаються зменшити об'єм співпраці Пекіна та Москви. Зокрема, закликають не продавати путіну зброю, яка потім буде використана проти України. В Китаї заявили, що самі прийматимуть рішення, "враховуючи вигоду". І це — після публікації власного "мирного плану" щодо завершення російсько-української війни.