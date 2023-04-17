В Азії зростає напруження: США, Японія та Південна Корея почали навчання після Китаю (відео)

Напруження відчувається одразу у двох напрямках

Ситуація в азійських країнах продовжує залишатися напруженою. Після китайських військових маневрів біля Тайваню американський військовий корабель пройшов Тайваньскою протокою.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що Китай проводив триденні навчання з блокування та ударів навколо Тайваню у минулий понеділок.

Це було проявом невдоволення зустріччю тайваньскої президентки Цай Ін Вень зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Китай сприймає це як втручання у внутрішні справи КНР, адже Тайвань вважає своєю територією. Американські військові зазначили, що цей прохід був "звичайним транзитом" і демонструє "прихильність Сполучених Штатів вільному й відкритому Індійсько-Тихоокеанському регіону".

Місця напруження в Азії

Одночасно з цим кораблі США (USS Benfold), Японія (JS Atago) та Південна Корея (Yulgok Yi I)з понеділка розпочали навчання в міжнародних водах Східного моря. Причиною навчань став запуск міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі з КНДР. Три есмінці оснащені американськими системами протиракетної оборони "Іджіс". Тренуватимуть виявлення ракет та обмін інформацією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрім пуску балістичної ракети минулого тижня, КНДР регулярно проводить випробування в бік Японії. У Північній Кореї в березні провели навчання з відбиття ядерної атаки та висловились про можливість завдання удару на випередження.