В Азии растет напряжение: США, Япония и Южная Корея начали учения после Китая (видео)

Напряжение чувствуется сразу на двух направлениях

Ситуация в азиатских странах продолжает оставаться напряженной. После китайских военных маневров у берегов Тайваня американский военный корабль прошел по Тайваньскому проливу.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что Китай проводил трехдневные учения по блокированию и ударам по Тайваню в минувший понедельник.

Это было проявлением недовольства встречей тайваньского президента Цай Ин Вэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Китай воспринимает это как вмешательство во внутренние дела КНР, потому что считает Тайвань своей территорией. Американские военные отметили, что этот проход был "обычным транзитом" и демонстрирует "расположение Соединенных Штатов свободному и открытому Индийско-Тихоокеанскому региону".

Места напряжения в Азии

Одновременно с этим корабли США (USS Benfold), Япония (JS Atago) и Южная Корея (Yulgok Yi I) с понедельника начали обучение в международных водах Восточного моря. Причиной учений стал запуск межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе из КНДР. Три эсминца оснащены американскими системами противоракетной обороны "Иджис". Будут тренироваться в обнаружении ракет и обмене информацией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, кроме пуска баллистической ракеты на прошлой неделе, КНДР регулярно проводит испытания в сторону Японии. В Северной Корее в марте провели учения по отражению ядерной атаки и высказались о возможности нанесения упреждающего удара.