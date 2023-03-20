Ким Чен Ын снова пугает ядерным ударом: КНДР должна быть готова в любое время

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын снова угрожает ядерным оружием миру — призвал к подавляющей ядерной готовности в ответ в любое время

Северная Корея не убавляет темпов учений, связанных с ядеркой. В КНДР провели двухдневные "учения, приближенные к реальной ситуации". В их рамках запустили баллистическую ракету по сценарию тактической ядерной атаки. Отметим, что Ким Чен Ын снова заявил, что КНДР должна готовиться к нанесению ядерных ударов в любое время.

Об этом сообщает ЦТАК. Диктатор также отметил, что США и Южная Корея расширяют совместные учения, а в Южную Корею "массированно перебрасываются ядерные стратегические вооружения американских войск". Обучение, в том числе организованное, чтобы "сделать предупреждение противникам, которые откровенно обнаруживают ясные намерения развязать войну".

Ракета КНДР пролетела 800 км и поразила цель на высоте 800 м согласно сценарию. В рамках двухдневных учений северокорейцы отработали управление системой управления ядерным ударом, переход на боеготовность к ядерной контратаке и запуск ракеты.

Ким Чен Ын сказал, что северокорейским войскам нужно быть готовыми к "немедленной и подавляющей контратаке". "Когда усовершенствуют ядерное оружие как средство, способное на нанесение удара, и будут находиться в ядерной наступательной готовности, позволяющей работать срочно и точно в любое время для внушения врагам страха, можно с честью выполнить важнейшую стратегическую миссию сдерживания войны", — отметил он. Во время выступления диктатор также добавил, что в случае необычной ситуации северокорейские вооруженные силы будут находиться в постоянной готовности вступить в бой.

На учениях также присутствовала дочь Ким Чен Ына. Ранее Телеграф сообщал, что он начал брать ее с собой на официальные мероприятия.