Кім Чен Ин знову лякає ядерним ударом: КНДР має бути готова у будь-який час

Північнокорейський диктатор Ким Чен Ин знов погрожує ядерною зброєю світові — закликав до подавляючої ядерної готовності у відповідь у будь-який час

Північна Корея не збавляє темпів навчань, пов'язаних з ядеркою. У КНДР провели дводенні "навчання, наближені до реальної ситуації". В їх рамках запустили балістичну ракету за сценарієм тактичної ядерної атаки. Зазначимо, що Ким Чен Ин знову заявив, що КНДР має готуватися до завдання ядерних ударів в будь-який час.

Про це повідомляє ЦТАК. Диктатор також зазначив, що США та Південна Корея розширюють спільні навчання, а в Південну Корею "масовано перекидаються ядерне стратегічне озброєння американських військ". Навчання, в тому числі організували аби "зробити попередження супротивникам, які відверто виявляють ясні наміри розв'язати війну".

Ракета КНДР пролетіла 800 км і вразила ціль на висоті 800 м, згідно з сценарієм. В рамках дводенних навчань північнокорейці відпрацювали керування системою управління ядерним ударом, перехід на боєготовність до ядерної контратаки та власне запуск ракети.

Ким Чен Ин сказав, що північнокорейським військам треба бути готовими до "негайної та подавляючої контратаки". "Коли вдосконалять ядерну зброю як засіб, здатний на завдання удару, і будуть знаходитися в ядерній наступальній готовності, що дозволяє працювати терміново і точно в будь-який час для навіювання ворогам страху, можна з честю виконати найважливішу стратегічну місію стримування війни", — зазначив він. Під час промови диктатор також додав, що в разі незвичайної ситуації північнокорейські збройні сили будуть знаходитися в постійній готовності вступити в бій.

На навчаннях також була присутня дочка Ким Чен Ина. Раніше "Телеграф" повідомляв, що він почав брати її з собою на офіційні заходи.