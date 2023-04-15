Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассказал, зачем Китай и россия начинают военные учения на Дальнем востоке

Россияне подняли по тревоге весь свой Тихоокеанский флот, приведя его в высшую степень боеготовности. Планируется, что флот страны-агрессора выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника. Также сообщалось, что будет задействована Дальняя авиация.

Тем временем китайский лидер Си Цзиньпин на днях, во время проверки Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, проводя, в том числе, проверку Военно-Морских сил Китайской Народной Республики (КНР), сделал акцент на углублении обучения и подготовки к боевым действиям. И это не первое такое воинственное заявление Си за последний месяц.

О чем же говорят российско-китайские маневры последнего времени – как военные, так и дипломатические? И что важно понимать Украине касательно Китая?

После провала военной кампании в Европе, частью которой является Украина, рф пытается показать наличие военного потенциала на каком-либо другом потенциальном театре боевых действий. Маневры Тихоокеанского флота – это демонстрация силы перед Японией, которая проводит свою политику по поводу контролируемых россией Курильских островов. И это, конечно же, претензия рф проявить себя как союзника Китая в противостоянии с блоком AUKUS (трехсторонний оборонный альянс – Австралия, Великобритания и США, созданный в 2021 году).

Глобальные противоречия между КНР и США усиливаются, и остается интригой лишь способ их решения. Для Китая более выгодным является сохранение статус-кво и продолжение медленной экономической экспансии. Он уже начал поглощение российской экономики и добился постепенного перехода российской торговли в зону юаня. Объявлено об отказе использования долларов в торговле с Бразилией. После визита в Пекин, французский президент Эмманюэль Макрон делает заявления о "стратегической автономии" Европы.

Пекин понимает, что при прямом военном столкновении с силами AUKUS он может понести поражение, а в случае начала войны за Тайвань экономические санкции со стороны Запада обвалят китайскую экономику. Поэтому КНР усиливает финансирование и подготовку Народно-освободительной армии Китая, выстраивает альянсы с союзниками, но пытается, по возможности, отложить начало военной фазы противостояния.

Для Украины роль Китая исключительно важна в контексте влияния на российское руководство. Президент Владимир Зеленский проводит в отношении Китая политику, направленную на реализацию интересов национальной безопасности Украины. Приоритетом является удержать КНР от поставок летального оружия для российской армии. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что Кремль постоянно обращается с запросами на поставки оружия, а их получение значительно осложнит для ВСУ ситуацию на фронте. Критически важной для Украины является позиция Китая по поводу недопустимости применения россией оружия массового поражения, а также обеспечения безопасности на объектах ядерной энергетики.

Украинское руководство передавало в Пекин приглашения посетить Киев, а также провести телефонные переговоры о мирном урегулировании. Опубликованный китайский мирный план скорее направлен на фиксацию линии фронта и объявление перемирия, но ряд других его пунктов совпадают с предложениями Украины – и это закладывает возможность для диалога.

Стратегически Украина сделала свой однозначный выбор в сторону союза со странами Запада, вступления в ЕС и НАТО. Отношение к китайским компаниям, которые работают на территории рф, будет формироваться на тех же принципах, что и к другим корпорациям. Так, недавно китайский производитель электроники Xiaomi внесен Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в перечень международных спонсоров войны.

Но международная политика не всегда является примитивно-одновекторной. И Украина должна и далее приоритетом ставить свои собственные национальные интересы, искать точки совпадения, в том числе, с Китаем, использовать все каналы коммуникации.

Важно, что перед визитом в Пекин тот же Макрон имел продолжительную беседу с Зеленским. Важно и то, что в ближайшее время будет назначен новый посол Украины в Китае.

Перспективная задача на китайском векторе внешней политики – получение гарантий безопасности после прекращения войны. Послевоенный мир должен быть стабильным. И с одной стороны, Украина добивается гарантий коллективной безопасности от НАТО, а с другой – Китай может использовать влияние на Кремль с целью не допустить повторения военной агрессии.