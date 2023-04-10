Макрон сказал не то? Сенатор в США сделал неприятное для Украины заявление

Французский лидер после визита в Китай заявил, что европейцам необходимо "проснуться"

Сенатор от штата Флорида (США) и представитель Республиканской партии Марко Рубио резко отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу тайваньского вопроса.

В частности, на странице Макрона в Twitter Марк Рубио обнародовал видео, в котором предупредил, что Соединенные Штаты Америки могут оставить Европу "разбираться с Украиной самостоятельно", в то же время сами сфокусируют свое внимание на Тайване.

Кроме того, американский политик добавил, что Вашингтону необходимо определиться, от чьего лица французский лидер выступил против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня. То есть понять, Макрон имел в виду только Францию или весь Европейский союз.

Напомним, что во время визита французского лидера в Украину, он сказал, что Европе не нужно вмешиваться в конфликт США и КНР из-за Тайваня и назвал их действия "подстраиванием под "американский ритм". По мнению Макрона, европейцы должны переживать исключительно о своих интересах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что находясь с визитом в Китае президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить главу КНР Си Цзиньпина изменить позицию по поводу российско-украинской войны.