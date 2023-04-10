Макрон сказав не те? Сенатор у США зробив неприємну для України заяву

Французький лідер після візиту до Китаю заявив, що європейцям необхідно "прокинутися"

Сенатор від штату Флорида (США) та представник Республіканської партії Марко Рубіо різко відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона стосовно тайванського питання.

Зокрема, на сторінці Макрона у Twitter Марко Рубіо оприлюднив відео, в якому попередив, що Сполучні Штати Америки можуть залишити Європу "розбиратися з Україною самостійно", водночас самі сфокусують свою увагу на Тайвані.

Крім того, американський політик додав, що Вашингтону необхідно визначитись, від чиєї особи французький лідер виступив проти втягування ЄС в конфлікт через Тайвань. Тобто зрозуміти, Макрон мав на увазі виключно Францію чи увесь Європейський союз.

Нагадаємо, що під час візиту французького лідера до України, він сказав, що Європі не потрібно втручатися в конфлікт США та КНР через Тайвань та назвав їх дії "підлаштовуванням під "американський ритм". На думку Макрона європейці повинні переживати виключно про свої інтереси.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перебуваючи з візитом у Китаї президент Франції Еммануель Макрон намагався переконати главу КНР Сі Цзіньпіна змінити позицію щодо російсько-української війни.