Макрон не зумів переконати главу Китаю натиснути на росію — Politico

Китай не готовий робити жодних кроків, щоб змусити росію припинити війну

Під час візиту до Китаю президент Франції Еммануель Макрон не зумів переконати главу держави Сі Цзіньпіна змінити позицію щодо війни росії в Україні.

Про це повідомляє видання Politico. Зазначається, що після переговорів президент Китаю не подав жодних знаків, що позиція країни якось зміниться.

Сі Цзіньпін вкотре повторив свою тезу про те, що "кожна зі сторін конфлікту має розумні побоювання щодо безпеки", маючи на увазі повномасштабне вторгнення росії в Україну. Але він не зробив жодного натяку на те, що готовий використати свій вплив на росію для того, щоб змусити путіна припинити війну.

"Китай готовий разом із Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом залишатися раціональним і спокійним. Мирні переговори мають бути відновлені якнайшвидше, беручи до уваги розумні побоювання з приводу безпеки всіх сторін із посиланням на Статут ООН… прагнучи до політичного врегулювання та побудови збалансованої, ефективної та стійкої структури європейської безпеки", — заявив китайський лідер.

Також під час діалогу Макрон висловив стурбованість Заходу щодо постачання зброї Китаєм до росії. На це Сі відповів, що ця війна – не його справа.

"Говорити про мир і стабільність — значить говорити про війну, яку росія веде проти України. Ви зробили кілька важливих зауважень. Це війна, в яку залучені всі ми, тому що член Ради Безпеки вирішив порушити статут ООН. Ми не можемо цього прийняти", — сказав французький лідер на прес-конференції в Китаї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Китай засудив росію за передачу ядерної зброї Білорусі. У Сі Цзіньпіна виступили за заборону переміщення ядерного озброєння будь-куди.