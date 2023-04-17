Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассказал "Телеграфу", с чем приехал министр обороны Китая в россию

В Москве "десантировался" министр обороны Китайской Народной Республики (КНР) Ли Шанфу. На встрече с президентом рф владимиром путиным он заявил о неких "существенных достижениях" в рамках военного сотрудничества.

Приезд в рф нового министра обороны Китая, назначенного лишь в марте, вряд ли случайно произошел так скоро после визита туда лидера КНР Си Цзиньпиня.

Безусловно, это призвано вызвать еще большее раздражение и беспокойство на Западе. Тем более, что визит министра обороны анонсирован как трехдневный (как и у Си). Правда, программа пребывания составлена беззубо. Кроме уже прошедшей встречи с путиным в Кремле, Ли Шанфу будет встречаться с… представителями военных колледжей. Ни участие в военных учениях, ни посещение оборонных предприятий не задекларировано. По крайней мере, в открытой части.

Кроме того, если уж называть вещи своими именами, Ли Шанфу – завхоз армии. Он длительное время возглавлял управление материально-технического обеспечения. Хоть он и имеет звание генерал-лейтенант, но не является боевым генералом. И его первоочередная задача на посту главы Минобороны – заняться переоснащением Китайской народной освободительной армии. А проблем там хватает. Самые уязвимые части – авиация и флот. Там нужны огромные вливания и не год-два, а десять-двадцать.

Так что визит скорее декларативный. Россиянам практически нечего предложить китайцам. Нет в стране-агрессоре высоких технологий. Но есть желание продемонстрировать Китаю готовность поучаствовать в любых его авантюрах, включая гипотетическое нападение на Тайвань.

О чём, кстати, свидетельствовало недавнее приведение в полную боеготовность российского Тихоокеанского флота.

Весьма старого, не идущего ни в какое сравнение с военно-морскими силами тех же США, Японии или Южной Кореи.