Под санкциями за сотрудничество с рф: в Китае назвали имя нового министра обороны (фото)

Ранее генерал работал в космической отрасли, а также был связан с армией

В Китае продолжают формировать правительство после перевыборов Си Цзиньпина на третий президентский срок. Теперь стало известно, что Минобороны КНР займет 65-летний Ли Шанфу. Шанфу является генералом, уже пятый год под санкциями Штатов — они были наложены из-за военного сотрудничества с россией.

О факте назначения Шанфу на должность сообщает китайское информагентство"Синьхуа". Добавим, что кроме председателя в Министерстве чиновник также получил и пост одного из вице-премьеров.

В целом, "подсанкционным" новый министр обороны Китая является с 2018 года. Вашингтон ввел ограничения еще при президентстве Дональда Трампа — из-за закупки китайским правительством боевых самолетов и ракет в россии. Тогда Шанфу занимал должность руководителя подразделения по разработке оборудования Минобороны КНР. Принимаемые санкции ограничивали экспортные лицензии для Китая, а также провозглашали запрет на участие в финансовой системе Штатов.

Ли Шанфу уже 65 лет

Ли Шанфу родился в 1958 году и является военным во втором поколении. Его отец, Ли Шаочжу, в свое время являлся начальником Юго-Западного командования Железнодорожного корпуса армии Китая. После окончания оборонного университета Ли Шанфу пошел работать в Центр запуска спутников Сычан, а в 45-летнем возрасте был назначен директором одноименного космодрома. В этой должности он пробыл более 10 лет, регулярно занимаясь космическими запусками. Среди его заслуг — и миссия "Чанъе-2", в рамках которой был запущен спутник для зондирования поверхности Луны. В Китае надеются, что в должности министра Шанфу применит свои знания в космической отрасли, что поможет развитию "информатизации армии в новую эпоху".

Напомним, что в настоящее время КНР остается серьезным политическим игроком в мировой политике, поэтому США пытаются снизить объем сотрудничества Пекина и Москвы. В частности, призывают не продавать пути оружие, которое потом будет использовано против Украины. В Китае заявили, что сами будут принимать решения, "учитывая выгоду". И это после публикации собственного "мирного плана" по завершению российско-украинской войны.