Скандал с послом Китая и "русским Крымом" набирает обороты: что говорят на Западе и как ответил Пекин

В Пекине высказали свою позицию

Посол Китая во Франции Лу Шайе попал в крупный скандал после своих высказываний на телевидении о том, что бывшие страны СССР якобы не имеют статуса в международном праве.

Такое заявление дипломат сделал в интервью французскому каналу LCI. Многие страны были крайне удивлены и обеспокоены такими заявлениями и потребовали ответа от Пекина.

"В международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны", — сказал Лу Шайе.

Скандал вокруг посла подогрели и его слова о том, что вопрос территориальной принадлежности оккупированного россией Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему" и полуостров "изначально принадлежал россии".

"Это зависит от того, как вы воспринимаете эту проблему. Есть история. Крым сначала был российским, не правда ли? Именно Хрущев отдал Украине Крым во времена СССР", — отметил посол.

Париж в свою очередь потребовал объяснений от Китая за слова своего дипломата, а также заявил о "полной солидарности" со всеми пострадавшими от советской власти странами. Об этом представитель МИД Франции заявил агентству Reuters.

"Относительно Украины в частности. Она была международно признана в границах, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включая Китай", – сказал он.

Беспокойство о высказываниях китайского посла выразила также и Прага. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на своей странице в Twitter отметил, что своими высказываниями посол поставил под сомнение суверенитет ряда государств, от стран Балтии до Центральной Азии. Теперь Чехия также ждет от Пекина официального комментария по этому поводу.

"Посол проявил или шокирующую некомпетентность или крайне опасную позицию, противоречащую принципам международного права. Ожидаю, что его высшее руководство дистанцируется от этих неприемлемых заявлений", — заявил Липавский.

Руководитель внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель также отреагировал на слова посла Китая во Франции.

"Неприемлемы высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, которые стали независимыми после распада Советского Союза в 1991 году. ЕС может лишь предположить, что эти заявления не являются официальной политикой Китая", — подчеркнул он.

Ответ Китая

Сегодня, 24 февраля, в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что позиция Китая по Крыму остается неизменной. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", — сказала Мао Нин.

Также она подчеркнула, что Китай уважает суверенитет всех стран, которые входили в состав СССР.

"После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами. С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза", — отметила Мао Нин.

Что пишут зарубежные СМИ о скандале

"Это заявление подрывает принцип представленного в феврале китайского плана по мирному урегулированию на Украине, который заключается в поддержке "суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран… больших и малых", — пишет американская газета Wall Street Journal.

Ежедневная газета в Великобритании The Guardian написала следующее о ситуации с послом Китая во Франции: "Высказывания Лю Шайе приведут к появлению новых вопросов о доверии французского президента Макрона к Китаю, выступающего в качестве посредника между россией и Украиной".

Американское издание Politico в свою очередь пишет следующее: "Скандал вокруг слов китайского посла произошел прямо перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге, на которой среди прочего запланировано обсуждение отношений европейских государств с Пекином".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ГУР МО Кирилл Буданов высказал свое мнение о том, будет ли Китай поставлять россии оружие.