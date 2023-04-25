Атака беспилотников на Севастополь: россия выдала нелепое обвинение в сторону Украины

Страна-агрессор заявляет, что Украина якобы поставила под угрозу очередное продление "зерновой сделки"

Министерство обороны россии обвиняет Украину в нарушении "зернового соглашения". Там заявляют, что якобы атака беспилотников на российски флот во временно оккупированном Севастополе была совершена с использованием "зернового коридора".

Так, в ведомстве говорят, что 23 марта и 24 апреля этого года Украина якобы предприняла повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами, использовав гуманитарные коридоры. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале Минобороны россии.

"Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы". Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", — заявляют в россии.

Руководство оккупационной армии считает, что таким образом Украины якобы "поставила под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая этого года".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты заявили об успешном отражении "атаки дронов ВСУ" на бухту в Севастополе, но попались на наглом вранье.