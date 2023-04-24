Спроби оточити Бахмут та вибухи у Криму: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти продовжують атакувати, але зазнають невдачі на всіх напрямках

Українські військові досі впевнено тримають позиції на Бахмутському напрямку, незважаючи на постійні спроби ворога пробити оборону.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, 22 квітня російські війська продовжували наступ навколо Бахмута.

Оборона в Луганській та Харківській областях

Протягом доби ворог не припиняв обстрілів у напрямку Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Як повідомили у Генштабі, наші військові відбили російські наземні атаки поблизу Лимана Першого та Білогорівки.

Водночас російські воєнкори писали, що бойовики російської 98-ї гвардійської повітрянодесантної дивізії просунулися в лісовому масиві поблизу Кремінної. За їхньою інформацією, російські війська здійснили наземні атаки в районі Сіверська, Васюківки, Роздолівки, Веселого та Спірного.

Бої за Донбас

Судячи з карт, окупанти просунулися до траси O0506 на північний захід від Хромового на заході від Бахмута. Російські блогери пишуть, що бойовики "Вагнера" так і не змогли оточити Бахмут.

Блогери окупантів також писали, що сильні дощі розмили ґрунтові дороги, що контролюються Україною в Бахмуті, через що вихід з міста нібито став неможливим.

У той же час міністерство оборони росії у своєму звіті написало, що десантно-штурмові загони "Вагнера" захопили три квартали на заході Бахмута.

Минулої доби ворог продовжував атаки на лінії фронту Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що окупанти мали на цьому напрямі безуспішні наступальні дії. Також у ворога нічого не виходило в районі Вугледару.

Ситуація на Півдні України

Головна подія минулої доби – рішення МАГАТЕ "визнати" права власності окупантів на Запорізьку атомну електростанцію. Російська влада використала заяви голови організації і відразу вигадала історію про український БПЛА, який нібито пошкодив машинний зал на території ЗАЕС.

Під вогнем знаходяться російські логістичні вузли в тилових районах на півдні України. Окупанти Криму писали, що російська ППО збила невстановлену зброю Керченським мостом.

Водночас ворог продовжує регулярний вогонь на захід від Гуляйполя та Херсонської області. Якщо вірити картам, то російські війська трохи просувалися на південь від Мирного.

Раніше "Телеграф" повідомляв подробиці про вибухи в окупованому Криму.