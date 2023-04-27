Ворог помалу просувається у Бахмуті та під Авдіївкою: свіжі карти боїв в Україні

Найактивніші бої тривають у Мар’їнці та Бахмуті

Лідер вагнерівців вважає, що Україна піде на контрнаступ у Бахмуті, який важливий в лінії оборони від рф, із покращенням погодних умов. Називають дату 9 травня, вважаючи що саме до того час погода стабілізується, а також знову використовуючи символізм дат, пов’язаних із Другою світовою.

Водночас росіяни продовжують просуватися у Бахмуті. Про це розповідає Інститут вивчення війни, зазначаючи також просування на північ від Авдіївки.

Генштаб повідомляє, що ворог зосередився на наступі на Бахмутському, Авдіївському, мар’їнському напрямках. Відбиті 54 спроби прорватися.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Харківщині ворог продовжує окопуватися та обладнувати позиції, але загалом по Куп’янському та Лиманському напрямку окупанти не наступали вже деякий час, однак посилюють артилерійський вогонь. Російські джерела продовжують заявляти про бої, ба більше — про своє просування, зокрема на східній околиці Спірного.

Карта бойових дій в Луганській області

Атака на Бахмут триває. Ворог просунувся в західному Бахмуті. За приблизними оцінками аналітиків під контролем росіян — до 85% міста. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки (10 км) і на захід від Бахмута поблизу Іванівського (5 км).

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог наступав біля Авдіївки, Сєверного та Первомайського. Аналітики вважають, що ворогу вдалося просунутися на північ від Авдіївки, приблизно в 10 км на північ. Ворог також міг просунутися на захід від Новобахмутівки та відтіснили українські сили від траси. На Мар’їнському напрямку ворог продовжує атакувати Мар’їнку.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Ситуація на півдні України непокоїть російських блогерів, які продовжують сперечатися з приводу активності українських військ. Тим часом ЗСУ продовжує завдавати ударів по складах та зосередженнях ворога. Росіяни також перекинули з окупованого Криму техніку, це може бути пов’язано з наступальною операцією на Донеччині, або загалом із підготовкою до українського контрнаступу.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що в результаті великих втрат, проблема із забезпеченням солдатами виникла навіть в російських елітних підрозділах. Ворог продовжує атакувати здалеку, застосовуючи ракети. Вночі ворог вдарив по багатоповерхівці в Миколаєві, є загиблі та постраждалі.