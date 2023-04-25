Навіщо ЗСУ утримують Бахмут: командувач сухопутних військ Сирський назвав п’ять причин

Якщо окупанти захоплять Бахмут, то у ЗСУ можуть виникнути серйозні труднощі

Незважаючи на щоденні заяви ворога про те, що місто нібито взяте, бої у Бахмуті продовжуються і ЗСУ навіть проводять атаки в окремих місцях. Подальше утримання позицій у місті має важливе значення з військової точки зору для оборони України.

Про це в інтерв’ю "Інтерфаксу" розповів командувач Сухопутних військ та східного угрупування ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, Бахмут — це важливий населений пункт не лише українців, а й росіян.

Упродовж понад півроку українські воїни на Бахмутському напрямку стримують наступ ворога, не даючи йому розширити лінію фронту. Крім того, саме в боях за Бахмут знищується велика кількість російських солдатів, у тому числі з ПВК "Вагнер", та техніки.

Союзники неодноразово пропонували Україні здати Бахмут і відступити, але, за словами Сирського, це місто важливе з кількох причин:

Бахмут – це важливий вузол оборони. Доти, доки він перебуває під контролем ЗСУ, українське угруповання військ на Донецькому напрямку має стійку оборону.

Місто є вдало розташованою природною фортецею. Воно розташоване на пагорбах, а навколо річки, а це створює сприятливі умови для оборони.

Розвинена інфраструктура на лівому березі та наявність щільної забудови грає на руку в обороні українським військам.

Окупантам доводиться вдаватися до специфічних видів бойових дій, аби наступати у місті. Це створює низку труднощів для ворога, який звик до умов лісостепу.

Крім цього, захоплення Бахмута росіянами створить ризики для тилових підрозділів Сил оборони України.

"Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід противника у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямах", — резюмував генерал-полковник Олександр Сирський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Бахмут залишається єдиним місцем, де ворог має певний тактичний успіх. За словами Кирила Буданова, через відсутність успіху на інших напрямках пропагандисти роздмухують тему Бахмута.