Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував появу нових російських ПВК на фронті в Україні

Думаю, всі вчора змогли побачити відео з полоненим бойовиком ПВК "Редут", який також слізно розповідав про те, що він сам від газпромівського ПВК "Потік", крім якого були зібрані ще "Смолоскип" і "Полум’я".

Власне обмінний фонд поповнений, але є цікавий момент.

У той час, як весь інформаційний простір заповнений ПВК "Вагнер", мало хто чув про діяльність ПВК "Редут", а це, між іншим, одна з найстаріших і найпрофесійніших російських ПВК. Стара вона, оскільки була створена у 2008 році як "Редут-Антитерор" або Центр-Р.

Професійна складова забезпечувалася кістяком з відставної спецури сзр рф, морської та 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ. Ця ПВК була на високому рахунку в росії, що пояснює розміщення їх основної бази в Кубинці, разом з 45 ОБрСПН.

Загалом, не збіговисько зеків, а елітна ПВК. Але є нюанс…

2022-го ПВК "Редут" бере участь у повномасштабному вторгненні в Україну та починає втрачати особовий склад із небувалим прискоренням. Фактично, елітна ПВК скорочувалася не щодня, а щогодини, і ось, у квітні 2023-го в полон потрапляє її член, який насправді... газпромівський сторож.

Тобто, не колишній спецназовець-десантник або елітний головоріз сзр рф, а охоронець з "Газпрому". Так, з досвідом військової служби, нехай знає як зібрати/розібрати автомат, проте, вся суть у дрібницях.

Вже навіть відставної "еліти" не вистачає? Адже це тотальна деградація.

Професійна спецура росте роками, а сама школа спецназу формується десятиліттями. Фактично, в Україні зараз відбувається утилізація не просто російського активного спецназу, а загалом знищується як така школа, котру буде неможливо відновити.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка .