Війна — день 430: окупанти б’ють по мирних містах, а ЗСУ форсують Дніпро

Оперативно про головне 29 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 430 днів. Особливо напруженою залишається ситуація під Бахмутом, Авдіївкою та Кремінною. Неподалік останнього населеного пункту росіяни намагаються тримати оборону, через що обмежують наземні удари. Водночас контрнаступ ВСУ поки що відкладається через несприятливі погодні умови, хоча у ЗМІ з’явилася інформація про успіхи українських захисників у форсуванні Дніпра. На тлі цього окупанти продовжують ракетний терор мирних міст, унаслідок чого продовжують гинути мирні люди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Зневага до життя цивільних: Держдеп США про останній ракетний удар по Україні.

00:00 Окупанти обстріляли територію лікарні та приватну забудову у селищі Білозерка Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула 57-річна жінка, ще троє людей — поранені.

Дізнатись про головні події 26 квітня можна у публікації: Війна — день 427: окупанти штурмують Бахмут, а ЗСУ руйнують об’єкти росіян у тилу

З даними за 27 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 428: окупанти атакують на сході, а ЗСУ "невеликими, але впевненими кроками" ведуть контрнаступ.

Про те, що відбувалося 28 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 429: росіяни влаштували ракетну атаку, приліт до Умані