Війна — день 429: росіяни знищують Бахмут і будують лінії оборони на півдні України

Оперативно про головне 28 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 429 днів. Зіткнення відбуваються по всій лінії фронту, при цьому окупанти зводять потужну на їхню думку лінію оборони. Найбільш складна ситуація зберігається на сході — в районі Бахмута, де росіяни продовжують масовані атаки та обстріли міста, внаслідок чого великий населений пункт буквально стирається з землі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Польща на прохання української сторони спростила експорт безпілотників до України — рішення набирає чинності з п’ятниці, 28 квітня.

Про те, що відбувалося 25 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 426: окупанти штурмують Бахмут і готуються до нового наступу

Дізнатись про головні події 26 квітня можна у публікації: Війна — день 427: окупанти штурмують Бахмут, а ЗСУ руйнують об’єкти росіян у тилу

З даними за 27 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 428: окупанти атакують на сході, а ЗСУ "невеликими, але впевненими кроками" ведуть контрнаступ.