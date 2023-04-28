У Запорізькій області "самоліквідувалися" десятки окупантів: подробиці

На Півдні України через отруєння загинуло два десятки окупантів

У Мелітопольському районі Запорізької області внаслідок отруєння загинуло два десятки окупантів. Масова загибель ворога пов’язана з отруєнням.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними силовиків, інцидент у лавах окупантів стався 24 квітня.

"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойові. Так, в одному з підрозділів противника, що знаходиться у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", — пишуть у Генштабі.

Інших подробиць у Генштабі не повідомляли.

Водночас у зведенні силовиків повідомляється, що українські воїни знищили 540 окупантів. З першого дня повномасштабного вторгнення росії ворог втратив майже 190 тисяч солдатів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні росіян найчастіше вбивають самі росіяни, ніж наші військові. За даними окупантів, досить часто їхні солдати втрачають кінцівки через те, що їм банально не можуть правильно накласти джгут.

Також ми писали про те, що окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на війні в Україні як в особовому складі, так і в бойовій техніці.