Рови та "зуби драконів" під Пологами. Як рф намагається вгадати плани контрнаступу ЗСУ

москва зробила висновки з минулих невдач та почала окопуватися після відступу з Херсону

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що весняний контрнаступ ЗСУ "станеться несподівано". Мовляв, що довше не знатиме ворог, то більше шансів, що він пройде успішно.

Тимчасом ворог вже буквально закопався у кілометри траншей і ровів у декілька рядів на Запоріжжі та про всяк випадок розмістив бойові машини на даху захопленої Запорізької АЕС.

Це все — щоб уникнути повторення епічного покидання позицій, яке відбувалося восени минулого року завдяки контрнаступу ЗСУ.

"Телеграф" розбирався, як росія намагається вгадати, де саме наступатиме ЗСУ і яким чином готується.

На Запоріжжі викопали 30-кілометрові рови проти танків

Супутникові знімки Capella Space свідчать, що поблизу окупованого міста Пологи Запорізької області росіяни створили 3 ряди перешкод, передає Reuters:

вони викопали протитанкові рови довжиною у 30 км;

довжиною у позаду ровів йдуть ряди бетонних трикутників типу "зуби дракона" ;

; третій ряд — оборонні траншеї, де будуть сидіти солдати.

На знімках Capella Space видно декілька ліній оборонних укріплень

Територія між цими смугами швидше за все буде нашпигована мінами, колючим дротом. Ця мережа російських укріплень простягається від західної росії через східну Україну до Криму.

Фотографії показують, що більша частина захисних споруд росіян будувалася після листопада (після відступу з Херсона):

Видання показує, що рубежі росіян почали зводитися після поразки у Херсоні

Укріплення позначають райони, де рф очікує нападу чи бачить значення в утриманні території, цитує видання військових експертів. І найгустіше позиції зосереджені біля лінії фронту на південному сході Запорізької області, на сході та на вузькій смузі, що з’єднує Крим з рештою України.

Місто Пологи називають воротами України для наступу на рівнинний південь. Тут росія побудувала дві чіткі оборонні лінії, одну на північ і одну на південь. Канави та траншеї йдуть від східного берега Дніпра на південь від Василівки та аж до Федорівки.

Токмак і Більмак теж оточені укріпленнями: траншеї вириті вздовж доріг, за межами інших населених пунктів та в аеропортах міст Мелітополь і Бердянськ. Північ Криму теж укріплена.

Швидше за все окопуються проти "танкового кулака", який Україні допомагають сформувати західні союзники у форматі "Рамштайну".

Що значать ці смуги і як їх "обійти"

AFP цитує директора Середземноморського фонду стратегічних досліджень (FMES) П’єр Разу, який каже, що мета росіян — прийняти удар.

"У другій смузі нападник схильний застрягати, і навіть якщо він пройде, то третя відверто складна", — каже Разу.

Reuters цитує 4 експертів, які вважають, що лінія оборони рф буде занадто розтягнутою через довжину фронту, і Київ намагатиметься використати цю вразливість за допомогою хитрощів, відволікання, несподіванки та оперативної швидкості.

За словами військового аналітика Олександра Мусієнка, Україна може використовувати надані Заходом судна для нападу на Херсонську область з іншого боку Дніпра. Це може змусити рф відвести війська з інших місць.

Окрім цього руйнування логістичних вузлів та ліній постачання зробить її окопи слабкими. "Укріплені позиції ефективні, якщо у вас є боєприпаси, снаряди, зброя, якою ви можете захиститися", — каже Мусієнко.

Співробітник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джон Форд звернув увагу на те, що перешкоди на полі бою є перешкодами лише до тих пір, поки їх охороняють боєздатні війська.

Ставка на "гарматне м’ясо"

кремль продовжує покладатися на свій великий резерв солдатів. Попри значні втрати, послідовні кампанії вербування призвели до збільшення чисельності російських військ на фронті.

"Навіть виснажена своїми зусиллями, (росія, — ред.) все одно матиме достатньо резервів із людей, щоб допомогти пом’якшити шок від українського нападу", — заявили Філіп Гро та Венсан Турре в дослідженні Фонду стратегічних досліджень (FRS).

Навіть погано навчені резервісти можуть утримати лінію, припускає AFP.

ППО на даху атомної станції в Енергодарі

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська армія облаштувала вогневі позиції на ядерних реакторах Запорізької атомної електростанції.

На супутникових знімка, датованих березнем 2023 року, видно, що на дахах 2, 3 та 5-го реакторів видно певні прибудови. Зокрема, на даху другого реактора видно щось схоже на будку або спостережний пункт, а на даху третього — вогневі позиції, які захищені мішками з піском.

За словами британської розвідки, це означає, що реактори ЗАЕС інтегровані в тактичну оборону станції, тож існує великий ризик їх пошкодження під час бойових дій.

Підготовка до "евакуації", грабежі, викрадення дітей

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в населених пунктах поблизу фронту, загарбники почали підготовку до евакуації, яку намітили приблизно на 5 травня.

"У ворога — паніка, ворог готується до оборони окупованої частини Запорізької області. А з іншого боку, вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території", — сказав він.

За словами Федорова, в Енергодарі вони роздають листівки і збирають анкети дітей, які будуть евакуюватися. Евакуацію вони намітили приблизно на 5 травня.

В населених пунктах поблизу Токмака їздять російські автівки з гучномовцями і роблять оголошення, рекомендують евакуюватися або до Мелітополя, або до Криму.

Омбудсмен Дмитро Лубінець каже, що військові рф намагаються вивезти дітей з Херсонщини на Далекий Схід та з Енергодара Запорізької області до Криму. Вони проводять так звані "профілактичні огляди". Медичні псевдорезультати використовують, щоб вивезти дітей на "лікування".

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивні кадри, як у Мелітополі окупанти зміцнюють свої рубежі. Містом їздять вантажівки з протитанковими пірамідами.