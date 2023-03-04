"путін памагі! Відправляють на забій!": у росії все більше виступів родичей мобілізованих (відео)

Родичі окупантів просять путіна про допомогу, бо їх без підготовки кидають штурмувати укріплення

Мобілізованих із різних областей рф ЗСУ успішно добивають під Авдіївкою та на інших ділянках фронту. Про це йдеться у численних зверненнях дружин "мобіків" з Іркутської та Оренбурзької області, які просять диктатора путіна врятувати їхніх чоловіків-окупантів. Ймовірно, у зверненнях згадують і про два батальйони солдатів рф з Іркутська, які самі надто багато скаржилися путіну на те, що їх відправляють на забій…тому їх відправили на забій остаточно – з двох батальйонів вижили 2-3 людини.

Пізніше в мережі опублікували відео дружин і матері іркутських мобілізованих. За їхніми словами, групу мобілізованих незаконно передали у підпорядкування бригаді ДНР. Там з них сформували штурмовий підрозділ та відправили "на забій". Цей підрозділ відправили на штурм. Родичі повідомили, що більшість із них — загинули.

"Зараз вони перебувають під обстрілом ЗСУ, в оточенні, командування їх кинуло — не реагуючи на прохання про силову підтримку, забороняючи покидати позиції. Наші чоловіки кілька днів без їжі та води", — говорить росіянка.

Така ж ситуація з Оренбурзькою областю — там жінки окупантів записують звернення про те, що їхніх чоловіків спершу мали відправити в тероборону так званої "ДНР". Але з них знову сформували штурмові бригади та кинули гинути під обстрілами. Відео зі скаргами записали самі окупанти, а також їхні сім'ї. На ситуацію почали масово скаржитися родини чи не з усіх міст Оренбурзької області.

Нагадаємо, що раніше група ворожих шпигунів намагалася розвідати українські позиції, однак їх успішно знищили наші снайпери. Тим часом росіяни іноді й самі добре справляються із ліквідацією власного особового складу.

Так, нещодавно група російських військових вирішила линути бензину у піч в бліндажі. Вижили тільки двоє.