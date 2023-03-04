"путин памаги! Отправляют на убой!": в россии все больше жалоб родственников мобилизованных (видео)

Родственники окупантов просят путина о помощи, потому что их без подготовки бросают штурмовать укрепления

Мобилизированных из различных областей россии успешно добивают под Авдеевкой и на других участках фронта. Об этом говорится в многочисленных обращениях жен и матерей "мобиков" из Иркутской и Оренбургской области, которые просят диктатора путина спасти их мужей-оккупантов. Вероятно, речь идет также о двух батальонах солдат россии из Иркутска, которые сами слишком много жаловались на то, что их отправляют на убой. Поэтому… их отправили на убой окончательно – из двух батальонов выжили 2-3 человека.

Позже в сети опубликовали видео жен и матерей мобилизованных иркутских оккупантов. По их словам, группу мобилизованных незаконно передали в подчинение бригаде ДНР. Там из них сформировали штурмовое подразделение и отправили на смерть. Родственники сообщили, что большинство из них погибли.

"Сейчас они находятся под обстрелом ВСУ, в окружении, командование их бросило — не реагируя на просьбу о силовой поддержке, запрещая покидать позиции. Наши мужчины несколько дней без еды и воды", — говорит россиянка.

Такая же ситуация с Оренбургской областью — там женщины оккупантов записывают обращения о том, что их мужчин сначала должны были отправить в терроборону так называемой "ДНР". Но из них снова сформировали штурмовые бригады и бросили гибнуть под обстрелами. Видео с жалобами записали сами оккупанты, а также их семьи. На ситуацию начали массово жаловаться семьи из всех городов Оренбургской области.

Напомним, что ранее группа вражеских шпионов пыталась разведать украинские позиции, однако их успешно уничтожили наши снайперы. Между тем, россияне иногда и сами хорошо справляются с ликвидацией собственного личного состава.

Так, недавно группа российских военных решила хлынуть бензин в печь в блиндаже. Выжили только двое.