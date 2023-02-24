Устроили врагу "пикник" под песни кобзона: украинские воины уничтожили группу оккупантов на востоке страны (видео)

Такие ситуации бойцы ВСУ обещают врагу еще не раз "повторить"

Прошедший год со дня нападения русских орд на Украину – отличный повод подвести "краткие итоги" 366 дней борьбы против оккупантов, принять решение на будущее, а также "поздравить" врага новыми атаками.

Так, бойцы спецподраздления "Вихор" опубликовали немного "философские" фото, на которых показаны наши воины в чистом поле под бездонным украинским небом.

А на этом небе, что интересно, расположились несколько звезд, образуя при этом "указатель" в ту сторону, где находится неприятель.

"Невероятно! Звезды указывают верный путь нашим героям!" – пишут восхищенные украинцы в комментарии под постом.

Бойцы решили подтвердить догадки читателей.

"Планеты и звезды будут свидетелями нашей победы. Уже год мы доказываем это. И будем доказывать до последнего", — написали они в сообщении.

А о том, как будет происходить подобное "доказательство", показали снайперы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

В ночь перед годовщиной вторжения русских войск они решили устроить путинистам "пикник" (засаду) среди украинских полей на одном из самых горячих направлений на востоке страны.

На опубликованном видео показано, как вражеские лазутчики пытались пробраться незамеченными к расположению наших войск, но попали в прицел украинских снайперов и начали падать лицом в замерзшую землю. Таким образом, бойцы ВСУ начали выдавать им билеты и контрмарки на "концерт кобзона", где наверняка соберутся сотни тысяч захватчиков, которые напали на Украину с целью грабить, насиловать и убивать наших сограждан, но сами отправились в ад.

Работаем до полной Победы", — подписали воины ролик, намекая на то, что таких "концертов" и "пикников" будет еще немало – если враг, конечно, не уберется с украинской земли.

Напомним, ранее эксперт назвал причину катастрофических потерь оккупантов.