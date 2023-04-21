Сотні танків для ЗСУ та прогрес перед наступом: глава Пентагону обнадіяв на "Рамштайні"

Країни-учасники Контактної групи з оборони України надали ЗСУ тисячі одиниць іншої бойової техніки та боєприпасів

Міністр оборони США Ллойд Остін на одинадцятій зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн" ознайомився з прогресом, досягнутим Україною у процесі нарощування бойової могутності її сил перед контрнаступом, а також розповів, скільки танків союзники передали ЗСУ.

Про це повідомляє "Укрінформ".

""Ми почули від моїх колег і європейського командування США про досягнення прогресу у нарощуванні бойової могутності України – в той час, як Україна готується відтіснити позиції російських загарбників", — зазначив глава Пентагону.

За його даними, країни-учасники Контактної групи з оборони України надали ЗСУ понад 230 танків, а також тисячі одиниць іншої бойової техніки та боєприпасів.

"Лише за кілька місяців ця Контактна група поставила понад 230 танків, більше 1550 броньованих машин, а також іншого обладнання й боєприпасів для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад", — заявив Остін.

Він також підкреслив, що, зокрема, Сполучені Штати прискорили терміни постачання в Україну танків Abrams, щоб забезпечити більшу кількість бронетехніки в найближчі місяці.

Нагадаємо, що раніше в Пентагоні змінили своє рішення про постачання бойової техніки в Україну і передадуть 31 танк M1A1 Abrams замість більш нової версії M1A2. Це рішення прискорить постачання цих машин до України.