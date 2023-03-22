Україна отримає "Абрамси" швидше: у Пентагоні підтвердили інформацію

Танки прибудуть до України до осені

У США офіційно оголосили, що змінили своє рішення про постачання бойової техніки в Україну і передадуть 31 танк M1A1 Abrams замість нової версії M1A2.

Як інформує CNN, спікер Пентагону Пат Райдер пояснив, що причини такого рішення теж є.

Він зазначив, що передача танків варіанта M1A1 дозволить значно прискорити темпи поставок і якщо для більш нової версії на це пішов би рік чи два, то старіша версія може надійти на озброєння ЗСУ вже до осені 2023 року.

Райдер наголосив, що це рішення було узгоджено з представниками України, а тому це не є односторонньою ідеєю.

Водночас представник Пентагону підкреслив, що на ці танки буде встановлено комплекти броні та озброєння, які подібні до новішої версії, що включає 120-мм гармату та кулемет 50 калібру.

Як повідомлялося раніше, у Франції напередодні заявили, що перші "колісні танки" AMX-10 RC вже прибули до України і, можливо, навіть відправлені на фронт.

Крім того, в Норвегії заявляли, що Україна вже отримала 8 танків Leopard 2 і "до чотирьох машин підтримки", до яких входить щонайменше одна броньована евакуаційна машина та контрбатарейний радар.